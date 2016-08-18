В больнице оккупированной Ясиноватой боевики решили развернуть военный госпиталь
В больнице оккупированного города Ясиноватая Донецкой области боевики решили развернуть военный госпиталь для раненых террористов.
Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
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"В связи с обострением противостояния на Авдеевском направлении (зона ответственности «11 отдельного мотострелкового полка 1-го армейского корпуса Минобороны ДНР») и значительным увеличением количества раненых боевиков, нуждающихся в экстренной госпитализации, руководством «ДНР» принято решение о развертывании на базе Ясиноватской центральной районной больницы (Ясиноватая, ул. 8 марта, 1) военного госпиталя с общей вместимостью 500 пациентов", - сообщил Тымчук.
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По данным координатора группы "ИС", главный врач и большинство медицинского персонала прибыли в Ясиноватую из Донецка и зачислены на «военную службу» в «1-м армейском корпусе ДНР» с получением денежного обеспечения.