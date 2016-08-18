В оккупированных районах Донбасса фиксируется высокий уровень смертности

В оккупированных районах Донецкой области фиксируется высокий уровень смертности.

Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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"По данным «главного управления статистики ДНР», по состоянию на начало августа текущего года численность постоянного населения «республики» составляет 2 млн 317 тыс. человек. В докладной записке руководству «ДНР» демографическая ситуация на оккупированной территории определяется как сложная. При показателе рождаемости за прошедший период 2016 года в 4,6 на 1000 чел. населения, остается высоким уровень смертности - 15,1 на 1000 населения. Таким образом, уменьшение численности населения составило 10,5%", - говорится в сообщении.

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"На территории «ДНР» при финансовой и организационной поддержке российских «кураторов» открыто представительство межрегиональной общественной организации «Союз десантников» (всероссийское объединение ветеранов десантных войск ВС РФ), руководителем которой избран С.Шамберин (гражданин РФ)", - заявляет Тымчук.