В Одессу доставили 5 бойцов, тяжело раненных в зоне АТО
09:05, 18 августа 2016Новости регионов
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В Одессу бойцы доставлены самолетом, с аэродрома машинами скорой помощи их доставят в Военно-медицинский клинический центр Южного региона.
Эвакуация раненого с поля боя / Фото: УНИАН
В Одессу сегодня доставили 5 бойцов, тяжело раненных в зоне проведения антитеррористической операции.
Как сообщил УНИАН волонтер Андрей Танцюра, все пятеро – в тяжелом состоянии. По его данным, военнослужащие получили пулевые и осколочные ранения в районе населенных пунктов Широкино, Авдеевка, Водяное, Мариуполь.
«Все пятеро помещены в реанимацию», - добавил он.
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