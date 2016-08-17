Работник санатория "Орлятко", издевавшийся над ребенком, уволен

Работник санатория «Орлятко» (пгт Ворзель, Киевская область) за решение привязать ребенка к стулу был уволен с работы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на результаты работы специально созданной комиссии, в состав которой вошли представители Департамента здравоохранения, ТМО «Санаторного лечения» и Службы по делам детей и семьи КГГА.

В выводах комиссии, в частности, говорится, что медицинскими работниками санатория имело место превышение функциональных обязанностей в части принятия решения относительно применения физического ограничения к ребенку и формальный подход к организации педагогического процесса в учреждении.

Читайте такжеВ Одессе нашли 3-летнего ребёнка, которого длительное время истязали«В отношении всех виновных в нарушениях и сложившейся ситуации, будут приняты меры дисциплинарного воздействия. Лицо, принявшее решение о фиксировании ребенка к стулу полотенцем прямо в зале столовой, уже уволено», – заявил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Он подчеркнул, что такие действия персонала санатория не соответствуют требованиям нормативно-правовых актов. «Согласно приказу Министерства здравоохранения Украины от 24.03.2016 № 240 «Об утверждении правил применения физического ограничения и (или) изоляции при оказании психиатрической помощи лицам, которые страдают психическими расстройствами, и форм первичной учетной документации» решение о применении физического ограничения принимает исключительно врач-психиатр. В этом случае такая норма была нарушена, что особенно недопустимо, когда речь идет о малолетнем ребенке», – сказал Поворозник.

По его словам, результаты проверки комиссии будут переданы в правоохранительные органы для дачи правовой оценки.

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Как сообщал УНИАН, уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Валерией Лутковской было открыто производство о ненадлежащем обращении с ребенком в детском санатории «Орлятко». Омбудсмен сослалась на «шокирующие фото, на которых изображена девочка, которая была привязана к стулу работниками детского санатория «Орлятко». Фото в социальной сети Facebook было распространено 11 августа.