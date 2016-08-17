На Кировоградщине 77-летняя женщина умерла из-за ботулизма

Как сообщили УНИАН в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, в Кировоградской области зафиксирована смерть вследствие ботулизма.

Как проинформировали в ведомстве, 77-летняя женщина в тяжелом состоянии была госпитализирована в инфекционное отделение Кировоградской областной больницы. После обследования и проведенных исследований в медицинском учреждении поставлен диагноз: «Ботулизм, тип «Б», алиментарный, тяжелое течение, офтальмологическая и бульбарная формы». Оказана медицинская помощь и введение противоботулинической сыворотки не привела к положительным результатам, на 4-й день с начала заболевания пациентка умерла.

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Продуктом, который стал вероятной причиной отравления стала изготовленная в домашних условиях мясная консерва с 2-х летним сроком хранения.

При обследовании очага заболевания специалистами Держпродспоживслужби установлено, что подозреваемый продукт употребляла только умершая, остатков которого для исследования не осталось.

С целью профилактики пищевых отравлений и ботулизма среди населения области усиленно разъяснительную работу по профилактике пищевых отравлений и ботулизма.