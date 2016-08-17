В Одесской и Кировоградской областях зафиксированы случаи АЧС

Как сообщили УНИАН в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, при исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы установлен диагноз "африканская чума свиней" (АЧС).

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Кроме того, 15.08.2016 и 16.08.2016 АЧС подтвержден в личных подсобных хозяйствах граждан, которые проживают в с. Дереивка Онуфриевского района и с. Хмелевое Маловисковского района Кировоградской области.

С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышек АЧС на местах проведены заседания государственных чрезвычайных противоэпизоотических комиссий при соответствующих райгосадминистрациях, решениями которых утверждены планы по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотических очагов, зон защиты и надзора.

В очагах заболеваний проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.