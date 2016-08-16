В Кропивницком 17 скаутов госпитализированы с острой кишечной инфекцией

Как сообщил УНИАН главный врач Кировоградской городской больницы № 1 Александр Артюх, в час ночи 15 августа в медицинское учреждение обратились 17 пластунов военно-патриотического лагеря «Легион» Национальной скаутской организации Украины «Пласт», которые ехали из Черкасской области во Львов.

«Пострадавшие госпитализированы в инфекционное отделение Кировоградской городской больницы. Поскольку еще нет результатов бактериологического исследования, то о выписке речь не идет. Состояние ребят удовлетворительное. Возраст госпитализированных от 14 до 20 лет», - отметил медик.

Прокуратура Кировоградской области контролирует ход расследования уголовного производства, зарегистрированного по факту заболевания 17 детей.

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В то же время, как сообщили УНИАН в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, дети приехали из Львова в Кропивницкий на сбор пластунов.

В ведомстве отмечают, что болезнь проявилась еще в дороге. Вследствие заболевания из 54 человек пострадали 15, в том числе 13 детей в возрасте до 15 лет.

По данным госслужбы, пострадавшие госпитализированы в инфекционное отделение Кировоградской городской больницы с предварительным диагнозом пищевая токсикоинфекция средней степени тяжести (13 человек) и острый гастроэнтероколит средней степени тяжести (2 человека), все заболевшие бактериологически обследованы (исследование в работе).

Во время эпидрасследования установлено, что, следуя в Кропивницкий, скауты 3 дня находились в Карпатах, затем останавливались на ночевку в Черкасской области, где готовили еду в полевых условиях, употребляли колбасные и молочные изделия, которые были закуплены еще во Львове и транспортировались и хранились длительное время при ненадлежащей температуре, овощи и фрукты. Кроме того, использовали для питья сырую воду из непроверенного источника.

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О происшествии информирована Кировоградская облгосадминистрация, департамент здравоохранения ОГА. Проведено внеочередное заседание комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Кировоградского городского совета.

Противоэпидемические и профилактические мероприятия по локализации и ликвидации вспышки продолжаются.

Ситуация находится на контроле Главного управления Госпродпотребслужбы в Кировоградской области.