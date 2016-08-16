В Киевской области суд вернул государству оздоровительный комплекс
Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил исковые требования областной прокуратуры и вернул в государственную собственность реабилитационно-оздоровительный комплекс «Сосновый бор» площадью 7 тыс. 870 м кв. в пгт Ворзель рыночной стоимостью 23 млн грн.
В Киевской области суд вернул государству оздоровительный комплекс «Сосновый бор» стоимостью 23 млн грн / 62-fakel-62.io.ua
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, установлено, что в 2007 году бывшее руководство Национального университета Государственной налоговой службы незаконно предоставило указанный комплекс в собственность коммерческой организации. В частности, передача госимущества состоялась при отсутствии согласия субъекта управления имуществом – Государственной налоговой администрации Украины и согласования Фонда государственного имущества Украины.
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Учитывая выявленные нарушения, прокуратура Киевской области обратилась в суд с требованием вернуть из незаконной собственности комплекс «Сосновый бор» государству.