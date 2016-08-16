В регионы направлено 49 % лекарств, закупленных за бюджетные средства - Минздрав
В Минздраве также проинформировали, что оперативно готовят пакеты документов, необходимых для распределения по регионам тех лекарств, которые уже ввезены в Украину и находятся на складах.
Как сообщили УНИАН в Минздраве, на торги вышли вдвое больше производителей, чем в прошлом году, среди них – много украинских. Большая часть лекарств закупалась без посредников, у производителей.
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Ситуация относительно поставок лекарственных средств и медицинских изделий, закупленных за государственные средства, международными организациями следующая: ПРООН осуществило поставки 75 % от заказанного, UNICEF – 64 %, Crown Agents – 57 %.
Всего в регионы уже развезено 49 % от общего количества поставок.
В Минздраве также проинформировали, что оперативно готовят пакеты документов, необходимые для распределения по регионам тех лекарств, которые уже ввезены в Украину и находятся на складах.