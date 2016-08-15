В Одессе уже разрешено купаться в Черном море

В Одессе снято ограничение на купание в Черном море, объявленное из-за сильных осадков, которые прошли 7 августа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, по состоянию на 15 августа, вода во всех пунктах наблюдения на пляжах «Лузановка», «Ланжерон», «Отрада», «Дельфин», «Аркадия», «Чайка», «Курортный» и «Золотой берег» отвечает нормативным требованиям по санитарно-микробиологическим показателям.

«В связи со значительными осадками, которые выпали 7 августа, в акваторию пляжей города попало большое количество поверхностных вод. С целью недопущения ухудшения эпидситуации управлением Госпродпотребслужбы было рекомендовано воздержаться от морского водопользования на пляжах Одессы до особого распоряжения. Сегодня ограничения сняты», - отметили в пресс-службе.

Читайте такжеОтдыхающих в Одессе просят не купаться в море Как сообщал УНИАН, 7 августа на Одессу и часть Одесской области обрушился ураган, затопило улицы, от порывов шквального ветра ломались деревья. В Белгород-Днестровском районе Одесской области во время спортивно-музыкального фестиваля Z-Games от удара молнии погиб человек, несколько пострадало.

Из-за загрязнения воды большим количеством поверхностных вод гражданам было рекомендовано воздержаться от купания в Черном море на городских пляжах до особого распоряжения.