В Киеве стартует проект "Поликлиника без очередей"

Как сообщили УНИАН в Минздраве, предполагается, что благодаря этому стартапу украинцы вскоре смогут забыть о том, что когда-то часами просиживали в очереди под кабинетом врача.

Новая система поможет пациентам записываться на прием к врачу любыми доступными и наиболее удобными способами: через окно регистратуры, по телефону, через мобильные приложения, Интернет, с помощью терминалов в холле больницы. Предполагается, что агентом записи на прием также сможет быть сам врач. Он назначает конкретный день и время, а дальше система это отслеживает и напоминает пациенту. Перед приемом пациент получает телефонный звонок, а если он не может посетить поликлинику, то врач видит, что место освобождается.

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«Сейчас в основном люди не имеют своего врача. Они звонят знакомым и ищут врачей. Но даже если свой врач есть – нужно прийти в поликлинику и часами сидеть в очереди, чтобы попасть на прием. Мы наблюдаем за внедрением в столице стартапа «Поликлиника без очередей». Его внедрение сэкономит людям время, кроме того, таким образом можно будет увидеть, какие врачи имеют больше пациентов и, возможно, предоставляют лучший уровень услуг», – отмечает.а. Министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

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Также авторы проекта планируют автоматизировать профосмотры. Регистратор имеет оптимизировать визиты к врачу, чтобы человек не ходил несколько раз в поликлинику.

Стартап уже в конце августа начнет работать в Консультативной поликлинике Киевской областной клинической больницы № 1 и Киевском городском детском диагностическом центре.

Проект «Поликлиника без очередей» – один из победителей конкурса Kyiv Smart City, который призван облегчить жизнь горожан. В Министерстве здравоохранения Украины будут следить за внедрением этого инновационного проекта, чтобы в случае успеха, распространить его во всех регионах.