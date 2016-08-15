Одещина станет пилотным регионом по внедрению западной системы экстренной медицины
В Украине введут западную модель предоставления медицинских услуг, первыми нововведениями станут семейные врачи и новая модель оказания неотложной помощи.
Об этом рассказала новый и.о. министра здравоохранения и известный волонтер Ульяна Супрун в интервью "Новому времени".
Революцию в оказании экстренной помощи, считает Супрун, можно осуществить достаточно быстро. За ней полицейские и пожарные смогут оказывать более квалифицированную помощь на месте, а в экипажах скорых появятся экстренные медицинские техники, которые будут одновременно водителями и оказывать минимальную необходимую медицинскую помощь на месте, а также будут работать парамедики, которые будут отвечать за то, чтобы ухаживать за человеком по дороге в больницу.
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В больницах появится отдельная комната или отделение неотложных состояний – в них человека будут осматривать комплексно и только после этого направлять для дальнейшего лечения в соответствующие отделения.
"Сейчас готовим программу для обучения экстренных медицинских техников. Двое наших инструкторов сейчас проходят экспертное обучение в Штатах, после чего они смогут вернуться и начать такую учебную программу, например, в Одессе. Там мы начинаем пилотную программу по переходу Одесской области на эту западную систему экстренной медицинской помощи", - рассказывает Супрун.
Она отметила, что система медицинского образования нуждается в западных стандартах. Кроме того, Украине необходимы новые специалисты, которые будут заниматься реабилитацией.