В Киевской области будут судить женщину, которая за 40 тыс. грн пыталась продать своего младенца

В Киевской области будут судить 25-летнюю женщину, которая за 40 тыс. грн пыталась продать свою единственную новорожденную дочь.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, сегодня обвинительный акт был отправлен в Броварской горрайонный суд.

В прокуратуре напомнили, что горе-мать была задержана сотрудниками правоохранительных органов в июне текущего года возле роддома, где она сразу после выписки продавала ребенка.

Читайте такжеЗа время вооруженного конфликта на Донбассе были ранены 200 детей - ВОЗПо данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.