В Одессе проведут мониторинг среди переселенцев-инвалидов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Одессе заявила директор департамента охраны здоровья и социальной защиты Одесской областной государственной администрации Татьяна Кривая.

Она уточнила, что мониторинг нужен в связи с пониманием реальной ситуации, сложившейся с переселенцами-инвалидами в указанном санатории.

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«По заявлениям «Куяльника», там проживают 370 человек. При выезде мы не наблюдаем такое количество людей. Именно поэтому представительство ООН вместе с организацией «Десяте квітня» поможет провести мониторинг», - пояснила Кривая.

По данным ОГА, в санатории проживают в настоящее время до 40 инвалидов по зрению – слабовидящие люди, около 40 инвалидов-колясочников. Также имеется группа инвалидов с психическими отклонениями, которые не опасны для общества, но не могут существовать в нынешних условиях в «Куяльнике».

Все эти люди нуждаются в расселении в приемлемых, приспособленных для их нужд заведениях.

По словам старшего советника по правовым вопросам вышеназванного представительства ООН Юга Биссо, мониторинг покажет, сколько на самом деле переселенцев, в том числе инвалидов, проживает в санатории, каковы потребности конкретных людей.

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«Эти люди 2 года проживают в этом санатории (с 2014 года – УНИАН). У них появился синдром зависимости. Это не означает, что они не хотели решить свою проблему. Они просто не знали, как это сделать... ООН готова оказывать помощь в вопросах переселенцев», - акцентировал Биссо.

Как отметила юрист организации «Десяте квітня» Эльвира Зейтуллаева, с каждым переселенцем будет проведена индивидуальная работа, каждый заполнит соответствующую анкету, которая в дальнейшем будет проанализирована.

«Мы готовы организовать инвалидам экскурсии в места предлагаемого проживания. Никто не будет выселен из «Куяльника» насильно. Вопрос переселения – исключительно на добровольных началах», - подчеркнула Зейтуллаева.

Как сообщал УНИАН, в Одессе на пресс-конференции заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что условия, в которых люди проживают в «Куяльнике», ужасны. Тука подчеркнул, что приехал в Одессу целенаправленно для того, чтобы найти самые оптимистичные, реалистичные и оперативные пути решения проблемы инвалидов из зоны АТО, проживающих в санатории с 2014 года.