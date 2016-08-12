Инвалидов-переселенцев из одесского "Куяльника" переведут в другие заведения

Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука инициирует размещение инвалидов-переселенцев из санатория им. Пирогова (Куяльник), расположенного в Одессе, в другие приспособленные для проживания инвалидов заведения Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Тука заявил в Одессе на пресс-конференции, посвященной результатам его 2-дневной командировке в регион.

В пресс-конференции также приняли участие старший советник по правовым вопросам представительства Управления Верховного комиссара ООН по вопросам беженцев Юг Биссо и юрист общественной неправительственной организации «Десяте квітня» Эльвира Зейтуллаева.

Тука подчеркнул, что приехал в Одессу целенаправленно для того, чтобы найти самые оптимистичные, реалистичные и оперативные пути решения проблемы инвалидов из зоны АТО, проживающих в санатории с 2014 года.

«Мне кажется, что самостоятельно в короткие сроки Одесская область не сможет справиться с этой проблемой. Поэтому по приезду в Киев я все-таки буду инициировать поиск альтернативных условий для расселения этих людей по всей Украине. Я очень надеюсь, что нам удастся найти какие-то предложения, для того, чтобы помочь этим людям», - заявил замминистра.

Он отметил, что в среду побывал в санатории и встретился с переселенцами.

«Ситуация очень непростая. Условия, в которых люди проживают, я бы назвал ужасными. Я побеседовал с двумя десятками людей, история каждого человека - отдельная проблема. Я понял, что неправильно было изначально позиционировать этих людей как единое сообщество», - подчеркнул Тука.

Он пояснил, что в «Куяльнике» проживают люди, которым даже с точки зрения медицинских рекомендаций нельзя прожить вместе. Речь о людях с различными заболеваниями, которым необходимы различные условия социализации.

Читайте такжеВ Одессу доставили 10 раненых бойцов АТОПо словам замминистра, местные чиновники ему продемонстрировали варианты переселения инвалидов из «Куяльника» в другие объекты, расположенные в регионе. Наиболее приемлемый – гериатрический центр на улице Паустовского в Одессе, где можно разместить до 40 инвалидов.

«Есть вариант – в селе Борщи, бывший детский интернат, где готовы принять примерно 149 человек. Сегодня мы побывали в Овидиопольском районе, смотрели 3 объекта. Два из них привлекательны, но требуют больших инвестиций», - сказал Тука. При этом он акцентировал, что любые ремонтные работы или строительство – вопрос не одного дня, а проблему с расселением нужно решить очень быстро.

«Завтра я буду докладывать свою точку зрения министру. Думаю, примерно в понедельник-вторник разработаем общую концепцию, которую будем доводить до руководства Кабинета министров и ООН», - сказал Тука.

Как отметила директор департамента здравоохранения и социальной защиты Одесской ОГА Татьяна Кривая, по данным «Куяльника», в санатории проживают 370 человек, в том числе, инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники.

Читайте такжеВ Одессу самолетом доставили бойцов, раненных в АТО: срочно нужна кровь для переливанияКроме того, по словам Туки, там есть группа людей с психическими заболеваниями. Они не социально опасны, но нуждаются в постоянном лечении. «Им нельзя пребывать в такой социальной нагрузке, как сейчас. Они нуждаются в уединении или проживать, максимум, с членами своей семьи», - сказал замминистра.

Как сообщал УНИАН, переселенцы в Одессе неоднократно выходили на акции протеста, требуя предоставить им жилье.