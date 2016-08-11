Киевские больницы могут бесплатно получить 100 машин для гемодиализа.

Об этом сообщает пресс-служба объединения «Самопомич» в Киевсовете со ссылкой на председателя рабочей группы по решению вопроса предоставления качественной помощи больным нефрологического профиля Юлию Лобан.

По ее словам, 9 августа рабочая группа при постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной защиты достигла договоренностей с одной из частных компаний о бесплатной передаче 100 машин для гемодиализа столичным больницам.

Депутат уточнила, что речь идет о передаче 70 машин для Александровской городской клинической больницы и 30 для городской клинической больницы №3.

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По ее словам, также продолжаются переговоры с другими компаниями, которые направили в Департамент здравоохранения письма-предложения о бесплатном предоставлении больницам Киева необходимого оборудования для проведения диализа/гемодиализа.