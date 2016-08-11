Перинатальный центр Киева получил портативный аппарат ИВЛ для недоношенных младенцев

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, это стало возможным благодаря средствам, собранным во время благотворительного забега «Нетерплячки».

И.о. директора Департамента здравоохранения КГГА Дмитрий Турчак объяснил, что преждевременно рожденные дети, которые появились на свет раньше 32-й недели, не всегда могут сделать свой первый вдох самостоятельно и требуют своевременного проведения безопасной первичной реанимационной помощи, предоставить которую возможно с помощью неонатального реаниматора.

«Реаниматор позволяет создавать четко контролируемое положительное давление на вдохе, расправляя легкие, и давление на выдохе, предупреждая разрыв легких», – сказал он.

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В КГГА напомнили, что ранее Перинатальный центр открыл новую часть отделения интенсивной терапии новорожденных и получил благотворительную помощь: пульсоксиметр, который выявляет кислородное голодание и контролирует сердцебиение, и генераторы для аппарата неинвазивной вентиляции новорожденных.

Благотворительный забег "Нетерплячки" в Киеве стартовал 26 мая. Согласно информации на странице Украинской биржи благотворительности https://ubb.org.ua/uk/project/2277/, благодаря проекту собрано 48 тыс. 771 грн.