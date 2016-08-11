Ветеринары зафиксировали вспышки АЧС в Николаевской, Одесской и Сумской областях

Согласно сообщению, два случая заражения АЧС выявлены в Одесской области в селах Ясеново-2 Любашевского района и Мироны Балтского района. В Сумской области зараженными оказались животные из села Поповка Конотопского района, а в Николаевской – из села Подлесное Новоодесского района. Диагнозы АЧС установлены по результатам исследований тканей погибших животных.

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Специалисты ветмедицины определили зоны эпизоотических очагов, защиты и контроля и проводят меры по недопущению распространения заболевания.

Как сообщал УНИАН, АЧС вернулась в Украину в 2014 году (до этого вспышки фиксировались в 2012 году). В 2015 году зафиксировано 40 вспышек этого заболевания. В 2016 году случаи АЧС происходили достаточно редко, но участились в конце июля, особенно в Одесской и Николаевской областях. С 27 июля Госпродпотребслужба сообщила о 6 случаях в Одесской области, трех – в Николаевской и одном – в Черниговской.

По данным из открытых источников, с начала 2016 года в Украине зарегистрировано 29 вспышек АЧС, в том числе в Одесской области – 11, в Николаевской – 5, в Сумской и Полтавской – по 3, в Черниговской – 2, в Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой – по одной.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней гибнет. Вирус уничтожается исключительно путем нагрева до высоких температур.