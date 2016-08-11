В Житомирской области мужчина умер от укуса шершня.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил главный специалист управления гражданской защиты населения Житомирской облгосадминистрации Николай Минчук.

По его словам, трагедия произошла 9 августа в Овручском районе.

"В селе Прилуки Овручского района из-за укуса шершня погиб местный житель 1967 года рождения. Этот смертельный случай от укуса насекомых - редкий", - сказал Минчук.

Муж с женой собирали ягоды в лесопосадке вблизи села. После того, как шершень укусил человека, тот умер через несколько минут. Укус насекомого оказался настолько ядовитым, что медики не успели оказать помощь.

Учитывая эту трагедию, специалисты обратились к жителям области быть осторожными при сборе ягод и фруктов. "Шершни летают там, где в воздухе большая концентрация сахара. Однако столкнуться с этими насекомыми можно где угодно, ведь они обитают в лесах, в деревянных сооружениях, пчелиных ульях и дуплах деревьев", - предостерег Минчук.