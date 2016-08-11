В Киеве суд отправил убийцу ребенка в психбольницу со строгим наблюдением

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Как напомнили в ведомстве, убийство произошло 1 февраля в Оболонском районе столицы. Находясь в неадекватном состоянии, мужчина нанес мальчику 23 ножевых ранения, после чего сбросил его тело с восьмого этажа жилого дома.

По данным прокуратуры, во время судебных заседаний свидетели трагедии подтвердили неадекватное поведение человека, который после совершения преступления пытался выпрыгнуть с восьмого этажа дома, однако вызванные на место происшествия сотрудники полиции помешали ему совершить самоубийство и задержали его с ножом в руке.

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Учитывая показания свидетелей и заключение судебно-психиатрического эксперта, который установил, что подозреваемый находился и находится в состоянии временного болезненного расстройства психической деятельности, государственным обвинителем было подано в суд ходатайство о применении к мужчине мер медицинского характера.

Сейчас определением суда ходатайство местной прокуратуры удовлетворено в полном объеме.

На время вступления в законную силу решения суда злоумышленник будет находиться в психиатрическом учреждении в условиях, исключающих его опасное поведение, отметили в прокуратуре.