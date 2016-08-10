В Хмельницком 2-летняя девочка обожгла пищевод моющим средством

В Хмельницком двухлетний ребенок госпитализирован в реанимацию после отравления моющим средством.

Как сообщила руководитель пресс-службы областной полиции Инна Проник, девочка 2014 года рождения 9 августа около 21:25 была доставлена в городскую детскую больницу с химическим ожогом пищевода.

Читайте такжеВ Краматорске малыши в детсаду отравились "Белизной"По предварительным данным, травмы ребенок получил по месту жительства в результате употребления моющего средства "Титаник".

Девочку госпитализировали в реанимационное отделение, состояние здоровья тяжелое.