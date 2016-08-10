В Черниговской области госпитализировали 3-х месячного младенца с признаками истязаний

В Черниговской области открыто уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений младенцу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области.

Согласно сообщению, на прошлой неделе в Нежинскую центральную городскую больницу родители доставили 3-х месячного сына с жалобами на повышенную температуру тела.

Читайте такжеВ Одессе нашли 3-летнего ребёнка, которого длительное время истязалиОднако во время обследования врачами у ребенка были обнаружены телесные повреждения в виде двустороннего перелома ключиц, а также гематомы в области шеи. Поскольку состояние здоровья ребенка было средней степени тяжести, ее перевели в Черниговскую областную детскую больницу.

Учитывая имеющиеся травмы у трехмесячного ребенка, в Единый реестра досудебных расследований внесены сведения по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство). За это преступление предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Читайте такжеВ Одессе проверяют родство женщины, называющей себя матерью избитого ребенкаНа сегодняшний день при процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Нежинской местной прокуратуры проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств получения ребенком телесных повреждений и состояния выполнения родителями предусмотренных законом обязанностей по уходу за ребенком.

Ход досудебного расследования находится на контроле прокуратуры области.