Группа медиков из Чернигова поедет учиться в Польшу

В Чернигове сформирована группа медиков, которые этой осенью поедут на обучение в Польшу в рамках сотрудничества Черниговской области с Великопольским воеводством. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черниговской ОГА, сегодня заместитель председателя - руководитель аппарата ОГА Наталья Романова и Леслав Ленартович, директор Медицинского центра имени Святого Павла II (Польша) обсудили условия сотрудничества молодежи Черниговской области с Медицинским центром им. Святого Павла II (Познань).

"Для молодежи сейчас важно получать европейское образование, поэтому такая возможность неоценима, а Черниговская область же впоследствии получит очень хороших специалистов", - отметила Романова.

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