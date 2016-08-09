В Вышгороде на свадьбе отравились 24 человека

Во время празднования свадьбы в г. Вышгород Киевской области отравились 24 человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госпродпотребслужбы, острой кишечной инфекцией заболели 24 человека, которые были на праздновании свадьбы в ресторане «Вермонт ПАБ». Среди пострадавших - один ребенок до 15 лет. Пять человек с легким течением болезни отказались от госпитализации. Всего на свадьбе было 90 человек. В инфекционном отделении Дымерской районной больницы в состоянии средней тяжести находится 19 взрослых.

«По предварительным результатам расследования установлено, что вспышка заболевания связана с употреблением блюд ресторана «Вермонт ПАБ», - отмечают в ведомстве.

Читайте такжеВ воинской части в Николаеве отравились едой 8 военныхС целью установления причин и условий возникновения вспышки заболевания специалисты территориальных органов Госпродпотребслужбы, приняли участие в проведении санитарно-эпидемиологического расследования вспышки. Для лабораторных исследований отобраны образцы пищевых продуктов, воды, смывы, проведено обследование персонала ресторана.

Противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования продолжаются.