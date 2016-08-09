Отдыхающих в Одессе просят не купаться в море

В Одессе граждан просят воздержаться от купания в Черном море, на городских пляжах, из-за загрязнения воды до особого распоряжения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, по информации управления Госпродпотребслужбы в Одессе, в связи со значительными ливневыми осадками, которые выпали 7 августа, в акваторию пляжей города попало большое количество поверхностных вод.

«С целью недопущения ухудшения эпидситуации в оздоровительный период и для профилактики заболеваний, передающихся водным путем, управление Госпродпотребслужбы рекомендует одесситам и гостям города воздержаться от морского водопользования на пляжах Одессы до особого распоряжения», - подчеркнули в мэрии.

В социальных сетях несколько очевидцев выложили видео, сделанное 7 августа в районе пляжа «Аркадия». На видео запечатлено, как во время ливня в акватории выбивается фонтан жидкости неизвестного происхождения. Некоторые пользователи социальных сетей утверждают, что это якобы канализационные стоки.

Также выложено видео, на котором запечатлено, как потоки воды льются вместе с мусором в сторону побережья. Потоки такой силы, что люди не могут подняться по лестнице, ведущей от моря, и падают.

Читайте такжеВ Одессе во время урагана в Чёрном море было спасено 97 человекКак сообщал УНИАН, 7 августа на Одессу и часть Одесской области обрушился ураган, затопило улицы, от порывов шквального ветра ломались деревья. В Белгород-Днестровском районе Одесской области во время спортивно-музыкального фестиваля Z-Games от удара молнии погиб человек, несколько пострадало.

8 августа директор департамента городского хозяйства Одесского городского совета Александр Козловский на брифинге сказал, что рекомендуется не купаться в Черном море день-два в связи с попаданием в воду большого количества мусора, смытого ливнем во время урагана.