Группа детей участников АТО из Чернигова отправилась на отдых в Германию

Из Чернигова группа детей из семей участников антитеррористической операции сегодня отправилась на отдых в Германию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черниговского городского совета, поездка является результатом договоренностей на уровне сотрудничества Чернигова с немецким городом-партнером Меммингеном. В Баварии 20 черниговских детей будут находиться до 19 августа.

Читайте такжеДети из Львовской области, родители которых в АТО, оздоровятся в ИзраилеЗаместитель городского головы Александр Ломако на прошлой неделе вернулся из Германии, где с представителями местного самоуправления Меммингена обсуждался визит черниговских детей. Изучались условия проживания группы - это будет местное общежитие с комнатами на 5 человек и одной большой общей кухней.

Городской союз молодежных организаций «Мемминген» для детей из Украины подготовил насыщенную программу пребывания. Она, в частности, включает отдых на Боденском озере, поездку в Мюнхен с посещением музея «БМВ» и Олимпийского парка, «Страны ЛЕГО», несколько игровых программ, в том числе туристическую игру с применением спутниковых навигационных систем.

Среди сопровождающих делегацию трое человек, которые свободно общаются на немецком.

Как уточнили в управлении стратегического развития Черниговского горсовета, визит черниговских детей в Германию тщательно спланирован и ситуация с испорченным отдыхом, как произошло этим летом в Польше, не повторится.

Читайте такжеЛетний отдых для детей Донбасса: расширены условия и сроки подачи заявок Как сообщал УНИАН, в июле 20 черниговских детей из семей погибших и участников АТО отправились на оздоровление в Польшу и были вынуждены вернулись в Украину из-за несоответствия заявленных условий.

Группу, которая не смогла отдохнуть в Польше, принял лагерь "Синегора" Ивано-Франковской области.

Черниговский городской голова Владислав Атрошенко поручил провести расследование ненадлежащей подготовки отдыха детей.