Одещина: из медцентра эвакуировали 150 людей из-за ложного "заминирования"

15:40, 09 августа 2016
Новости регионов
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Никаких взрывоопасных предметов и устройств не обнаружено.

Сообщение о заминировании медицинского центра поступило от неизвестного / Фото: akzent.zp.ua

В городе Белгород-Днестровском Одесской области сегодня из медицинского центра эвакуировали 150 человек из-за ложного сообщения о заминировании.

Как сообщили УНИАН в Белгород-Днестровском отделе полиции, сообщение о заминировании медицинского центра по улице Измаильской, 58 поступило от неизвестного в 09:00 по спецлинии «101».

На место прибыли сотрудники полиции, спасатели и кинологи, которые проверили территорию на наличие взрывоопасных веществ и предметов.

«Никаких взрывоопасных предметов и устройств не обнаружено. Из здания были эвакуированы 150 человек. Правоохранители проводят мероприятия по установлению лица, предоставившего ложную информацию», - отметили в отделе.

Читайте такжеНедовольный пациент в Киеве "заминировал" больницуСведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы от двух до семи лет.

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