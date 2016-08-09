Ветеринары зафиксировали новые вспышки АЧС в Одесской и Николаевской областях

Согласно сообщению пресс-службы Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, вспышки в Одесской области произошли в хозяйствах населения.

В очагах заболевания проводятся действия по локализации и недопущению распространения вируса АЧС.

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Как сообщал УНИАН, 2 августа Госпродпотребслужба сообщила о трех случаях АЧС в Одесской области – в Балтском, Савранском и Ивановском районах. 27 июля вирус был выявлен в райцентре Саврань, где содержится около 2 тыс. свиней. Кроме указанный случаев, с начала 2016 года в Одесской области было зарегистрировано 3 вспышки АЧС в Раздельнянском и Овидиопольском районах.

В 2015 году на территории Украины было зафиксировано 40 случаев АЧС в девяти областях: в Черниговской – 13 вспышек, в Киевской и Сумской – по 6, в Полтавской – 5, в Николаевской – 4, в Ривненской и Одесской – по два, в Житомирской и в Черкасской – по одному случаю. При этом 5 из этих вспышек произошли в дикой природе.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней гибнет. Вирус уничтожается исключительно путем нагрева до высоких температур.