В Одессе не рекомендуют купаться: в море очень много мусора

В Одессе власти рекомендуют не купаться в Черном море несколько дней в связи с попаданием в воду большого количества мусора, смытого ливнем во время вчерашнего урагана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил директор департамента городского хозяйства Одесского городского совета Александр Козловский.

По его словам, от купания следует воздержаться в связи с тем, что в акваторию попало много мусора, смытого ливнем с прибрежных склонов.

Также, по уточненной информации, шквальным ветром повалено 64 дерева, сломано более 60 больших веток в разных районах города. Самый большой удар стихии пришелся на КП «ЖКС «Черемушки» и КП «ЖКС «Фонтанский».

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Как сообщал УНИАН, 7 августа на Одессу и часть Одесской области обрушился ураган, затопило улицы, от порывов шквального ветра ломались деревья. В Белгород-Днестровском районе Одесской области во время спортивно-музыкального фестиваля Z-Games от удара молнии погиб человек, несколько пострадало.