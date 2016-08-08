В Одессе во время урагана в Чёрном море было спасено 97 человек

В Одессе во время урагана, обрушившегося на город 7 августа, в Черном море было спасено 97 человек.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе вице-мэра Одессы Андрея Котляра.

Читайте такжеВ Одессу доставили 10 раненых бойцов АТО«Во время вчерашнего шторма спасателями коммунальное учреждение «Спасательно-водолазная служба Одесского городского совета» было проведено 33 спасательных операции по возвращению плавательных средств на берег, спасено 97 человек, задействовано 2 моторных катера, 8 водных мотоциклов и весь личный состав», - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что плавательные средства, которые доставили к берегу, находились в море на расстоянии от 500 до 1500 метров. Всего возвращено 16 лодок с рыбаками, 11 плавательных надувных матрасов с людьми, 2 морских велосипеда и 2 байдарки.

Наибольшая доля спасательных операций пришлась на Киевский район (спасено 67 человек). От порыва ветра перевернулась лодка с 3-мя рыбаками в 1 км от берега – все спасены.

В 800 метрах от берега был перехвачен уносимый волнами морской велосипед с 2 взрослыми и 3-мя детьми. Спасатели доставили семью на берег.

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Как сообщал УНИАН, 7 августа на Одессу и часть Одесской области обрушился ураган, затопило улицы, от порывов шквального ветра ломались деревья. В Белгород-Днестровском районе Одесской области во время спортивно-музыкального фестиваля Z-Games от удара молнии погиб человек, несколько пострадало.