Черниговщина: причиной отравления детей в детсаду стало нарушение санитарных норм

Как сообщили УНИАН в управлении Госсанэпидслужбы в области, на сегодняшний день из больницы выписали всех 6 детей, воспитанников нежинского ДУЗ №7, отравившихся в конце июля.

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"По состоянию на 8 августа все дети выписаны из Нежинской центральной городской больницы. Санитарную ситуацию в детском саду продолжает контролировать Черниговский областной лабораторный центр", - сказано в сообщении управления.

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Как сообщал УНИАН, в конце июля в инфекционное отделение Нежинской центральной городской больницы были госпитализированы 6 детей, воспитанников нежинского ДУЗ №7. У госпитализированных был обнаружен ротавирус. Течение их заболевания - средней тяжести. Работники СЭС провели эпидобследование в дошкольном учреждении и по месту проживания больных, отобрали пробы для проведения лабораторных исследований. Кроме того, была проведена дезинфекция в детском саду и по месту жительства детей.