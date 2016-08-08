В харьковском госпитале прошли лечение более 16 тысяч участников АТО

Об этом сообщили УНИАН в харьковском региональном медиа-центре Министерства обороны.

По словам начальника госпиталя Виктора Полищука, только с начала этого года клинический центр принял около 3 тыс. бойцов АТО.

«С начала этого года к нам поступили примерно 3 тыс. участников АТО. Но самая большая нагрузка на военно-медицинское заведение в плане работы с раненными воинами была в 2014 году, когда ежедневно прибывали в среднем 50-70 человек, четверть из которых - в тяжелом состоянии», - сообщил Полищук.

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Как сказал начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона, в настоящее время здесь на лечении находятся более 180 участников АТО, 22 из которых - с ранениями, 25 - травмированы, остальные имели различные заболевания.