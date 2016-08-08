В Одессе достроили здание для современной больницы скорой помощи

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял на внеочередном заседании исполнительный комитет Одесского городского совета.

Как заявил мэр Одессы Геннадий Труханов, согласно решению исполкома, современное 3-этажное здание передано на баланс коммунальному учреждению «Городская клиническая больница №10».

Здание городской больницы скорой помощи расположено на территории указанной ГКБ №10, по улице Маршала Малиновского, 61/Г.

«Сегодня мы вышли на финишную прямую очень важного социального объекта. Этому предшествовала большая кропотливая работа. Буквально 3 дня назад был в Киеве, где получил сертификат о готовности объекта Государственной инспекции архитектурно-строительного контроля. Мы в предусмотренном законом порядке зарегистрировали объект», - сказал Труханов.

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Мэр поблагодарил инвестора, выполнившего свои обязательства перед городом, строителей и других людей, причастных к проекту. Он также поручил подчиненным решить вопрос с современным медицинским оборудованием для больницы, резервным выездом, источником электропитания, обеспечить круглосуточную охрану и т. д.

Как сообщил журналистам после заседания исполкома директор департамента здравоохранения горсовета Игорь Шпак, в больнице предусмотрено, в частности, 65 коек: 12 – реанимационные, остальные – интенсивной терапии. Медучреждение будет оказывать как экстренную круглосуточную помощь, так и плановую по всем направлениям.

Как сообщил УНИАН представитель горсовета, инвестором строительства является известный бизнесмен, владелец компании «Kadorr Group» Аднан Киван.

Одесский горсовет дал разрешение на строительство больницы 8 июля 2011 года.

«Тогда между горсоветом и инвестором прямо на сессии был подписан публично соответствующий договор. В тот день Геннадий Труханов, возглавлявший в тот период в горсовете фракцию Партии регионов, заявил на сессии, что после возведения больницы скорой помощи инвестор полностью реконструирует корпуса больницы № 10», - сказал представитель городского совета.

Он добавил, что в 2011-м заявлялось о площади больницы в 17,5 тыс. кв. метров, и об инвестициях более чем в 100 млн долл.

По данным источника, взамен строительства больницы скорой помощи инвестору обещали в городе преференции при выделении площадей под строительство жилых домов, в частности, в курортной зоне.

Как сообщал УНИАН, компания «Kadorr Group» - составная часть группы «Kivan Group Companies», создатель которой Аднан Киван. Специализация - строительство и инвестиционная деятельность во многих странах мира.

Киван родился с Сирии в 1962 году. Окончил Одесскую академию пищевых технологий. В Одесском регионе занимается строительным бизнесом (высотные жилые дома, бизнес-центры и пр).