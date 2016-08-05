В Ивано-Франковской области мужчина подорвался на растяжке на собственном подворье

В Ивано-Франковской области мужчина получил ранения, подорвавшись на растяжке на собственном подворье.

Как сообщили УНИАН в главном управлении Национальной полиции в Ивано-Франковской области, в городе Снятин заместитель председателя районного союза ветеранов Афганистана Дмитрий Сидлярчук сегодня, 5 августа, подорвался на растяжке на собственном подворье. Мужчина получил ранения ног, рук и лица.

Сейчас он находится в больнице. Врачи говорят, что опасности для его жизни нет.

От взрыва также пострадала соседка, которая находилась неподалеку. Женщина получила ранение головы и грудной клетки. Она также госпитализирована.

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