В Черновцах грузовой поезд смертельно травмировал женщину, переходившую через рельсы

В Черновцах грузовой поезд смертельно травмировал женщину, которая переходила через рельсы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Черновицкой области, трагедия произошла сегодня примерно в 13:00 под мостом на улице Русской.

Согласно информации правоохранителей, в момент, когда женщина переходила через рельсы, машинист поезда начал сигналить, однако она никак на это не отреагировала. Машинист затормозил, но поезд не успел остановиться.

Полицейские забрали тело женщины на экспертизу, личность потерпевшей устанавливается. Продолжается следствие.