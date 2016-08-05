Во Львове открыли реабилитационный центр в память о Паславском, бойце батальона "Донбасс"

Во Львове сегодня на базе Львовского казенного экспериментального предприятия средств передвижения и протезирования открыли современный реабилитационный центр, названный в честь американца украинского происхождения Маркияна Паславского (позывной "Франко"), который погиб 19 августа 2014 года в бою под Иловайском.

Как передает корреспондент УНИАН, на открытии центра присутствовали мать и сестра погибшего, прибывшие из США, представители украинской диаспоры из США, около 15 участников боевых действий, среди них - бойцы батальона «Донбасс», с которыми служил герой, представители фонда Маркияна Паславского, общественной организации «Международный альянс братской помощи», представители областной и городской властей, волонтеры.

Читайте такжеС начала проведения АТО реабилитацию прошли 2,8 тыс. военнослужащихКак сообщила председатель общественной организации «Международный альянс братской помощи», в состав которой входят медики бывшей мобильной бригады Майдана, Виктория Воронович, ремонт помещений центра, обустройство отопления и установка оборудования были осуществлены за средства украинской диаспоры в США и Фонда Маркияна Паславского, который возглавляет его сестра Елена.

Идея создания центра, где украинцы, утратившие конечности, включая защитников Украины, будут иметь возможность научиться нормально жить, несмотря на протезирование, и ее непосредственная реализация принадлежат волонтерам организации «Международный альянс братской помощи».

Читайте такжеСША поделятся опытом по психологической реабилитации бойцов – сенаторВ центре будут проводиться учебные мероприятия по восстановлению каждодневных бытовых навыков, включая приготовление пищи и занятия спортом. Здесь установлены два симулятора вождения автомобиля, что позволит пациентам с ампутированными руками и ногами научиться навыкам вождения автомобиля с помощью протезов, есть эрготерапевтическая комната, где пациенты будут учиться обходиться в быту без посторонней помощи.

Одновременно здесь могут проходить реабилитацию 25 человек, продолжительность которой будет определяться индивидуально.

Как отметила Воронович, обустройство центра обошлось в 40 тыс. долл. США.