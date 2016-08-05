В киевской реке Коник превышено в 4 раза содержание вредных веществ - Госпродпотребслужба

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

«Исследования выявили трехкратное превышение норм по интенсивности запаха, цвет воды в реке – желто-розовый, показатели марганца тоже показали превышение в 4 раза», - говорится в сообщении.

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Специалисты Госпродпотребслужбы настаивают на проведении обследований предприятий, расположенных в районе реки Коник, которые могут быть источником ее загрязнения.