В киевской реке Коник превышено в 4 раза содержание вредных веществ - Госпродпотребслужба
12:35, 05 августа 2016Новости регионов
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Результаты исследований проб воды в реке Коник в Голосеевском районе столицы, которые отобрали специалисты Государственного учреждения «Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины», свидетельствуют о загрязнении водоема.
Исследования выявили трехкратное превышение норм по интенсивности запаха, цвет воды в реке / Фото: УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
«Исследования выявили трехкратное превышение норм по интенсивности запаха, цвет воды в реке – желто-розовый, показатели марганца тоже показали превышение в 4 раза», - говорится в сообщении.
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Специалисты Госпродпотребслужбы настаивают на проведении обследований предприятий, расположенных в районе реки Коник, которые могут быть источником ее загрязнения.
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