В Одессе "погорел" на взятке один из руководителей Госфитосинспекции

Как сообщили УНИАН в управлении СБУ в Одесской области, чиновника задержали 4 августа сотрудники Службы безопасности Украины совместно с работниками Генеральной прокуратуры.

Подозреваемый требовал от предпринимателя деньги за непроведение дополнительных мер контроля зерновой продукции, которая подлежит экспорту в Египет, и подготовку соответствующей разрешительной документации.

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«Правоохранители задержали взяточника возле одного из торгово-развлекательных центров во время получения 13,4 тыс. долл. и 327,3 тыс. грн», - отметили в управлении.

Во время обысков по местам жительства и работы чиновника и его вероятных сообщников оперативники спецслужбы изъяли компьютерную технику, флэш-накопители, блокноты, записные книжки и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

Также в доме и квартире задержанного чиновника изъяты пустые бланки карантинных и фитосанитарных сертификатов.

«Всего неделю назад чиновник рассказывал СМИ, что не берет взяток и не «торгует» сертификатами", - подчеркнули в управлении.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (взятка) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.