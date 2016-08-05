В Виннице 4-летний ребенок попал в реанимацию со столбняком: врачи воздерживаются от прогнозов

Три недели в реанимации провела 4-летняя Настя и врачи до сих пор воздерживаются от прогнозов относительно состояния ребенка. Девочка лежит под аппаратом искусственной вентиляции легких в инфекционном отделении винницкой больницы, говорится в сюжете ТСН.

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У девочки диагностировали столбняк. "Состояние стабильно тяжелое. Радует, что температура тела восстановилась до нормальных цифр. У нее уже нет судорог, она получает питание, глотает", - рассказала заведующая инфекционным отделением Винницкой областной детской больницы Анжелика Колесник.

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Врачи дважды возвращали Настю к жизни. Причина такого тяжелого состояния Насти - обычные порезы от стекла на ножке. Матери раны показались не глубокими, поэтому решили в больницу не обращаться. Даже не обработали антисептиком. Прививка от столбняка ребенку не делали. Лишь через три дня девочку доставили в областную больницу. Спасла ее двойная доза сыворотки против столбняка. Часть медикаментов получили в области, другую привезла консультант, вызванная по линии медицины катастроф.

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Медики отмечают, что тяжелых последствий можно было бы избежать, если бы ребенок был вовремя привит от столбняка.

"Ребенок получал прививки не по графику", - констатировала руководитель отдела лечебно-профилактической помощи департамента здравоохранения Татьяна Бондаренко.

И добавляет, что сыворотки в области также не хватает – последний раз ее на Винниччину доставляли еще 2014 года.