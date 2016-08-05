В Днепропетровской области с начала года от коклюша умерли 4 младенца

Об этом заявила главный специалист по детской иммунологии департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА Ирина Сычева, пишет "Мост-Днепр". Она подчеркнула, что никто из этих детей не был привит против коклюша.

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«В Днепропетровской области в настоящее время ситуация с инфекционными заболеваниями стала напряженней, так как с 2015 года наблюдается рост инфекционных заболеваний. В 2014 году зарегистрирован 51 ребенок, который заболел на туберкулез. В 2015 году уже 71ребенок, среди них зафиксирован один летальный случай годовалого ребенка с Покровского района. В 2016 году также зафиксирован один летальный случай ребенка от туберкулеза, в возрасте 2,6 года с Солонянского района. Оба ребенка не были привиты. Кроме этого, по состоянию на 1 августа текущего года в регионе зарегистрировано 4 летальных случая детей до 1 года от коклюша. Все дети не привиты», - сказала Сычева.

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Она также отметила, что на сегодняшний день альтернативы профилактическим прививкам – не существует.

«Это единственный способ предотвращения инфекционных заболеваний и смертности детей, для которых существует вакцина. В Украине 10 инфекций, которые можно предупредить путем прививок, и они являются обязательными, а именно прививки против туберкулеза, коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита Б, гемофильной инфекции, кори, краснухи и паротита», - сказала Сычева.