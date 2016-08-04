Ременник уволен с должности главы облздрава Киевской области

09:50, 04 августа 2016
Новости регионов
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Начальник Департамента здравоохранения Киевской ОГА Олег Ременник, занимавший свою должность с 2007 года, подал заявление об увольнении по собственному желанию. 

УНИАН

Об этом заявил глава Киевской облгосадминистрации (КОГА) Максим Мельничук во время рабочего совещания в Бориспольской райгосадминистраци, пишет kievvlast.com.ua.

“Вчера директор департамента здравоохранения Киевской ОГА Олег Ременник написал заявление об увольнении по собственному желанию. Я его подписал”, - сообщил губернатор.

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