Ременник уволен с должности главы облздрава Киевской области

Об этом заявил глава Киевской облгосадминистрации (КОГА) Максим Мельничук во время рабочего совещания в Бориспольской райгосадминистраци, пишет kievvlast.com.ua.

“Вчера директор департамента здравоохранения Киевской ОГА Олег Ременник написал заявление об увольнении по собственному желанию. Я его подписал”, - сообщил губернатор.

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