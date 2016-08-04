Волынь: шестеро детей госпитализированы с тяжелыми травмами из-за ДТП с переполненным автобусом

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникации ГУ Нацполиции в Волынской области, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 2 августа, около 21.20.

Отмечается, что водитель микроавтобуса «Мерседес-208д» не справился с управлением, автобус съехал в кювет и перевернулся. В результате 9 пассажиров (в возрасте от 14 до 22 лет) получили травмы различной степени тяжести - переломы, ушибы, резаные раны, сотрясение головного мозга.

Сразу после аварии двое детей были госпитализированы в реанимационное отделение детской больницы Волынского областного детского территориального медицинского объединения. В настоящее время они переведены в отделение травматологии этой больницы.

Всего в «Мерседесе» находилось более 20 человек.

Продолжается расследование.

По информации местных СМИ, микроавтобус, перевозивший детей и взрослых из христианского лагеря «пятидесятников», был очень переполнен. При пассажировместимости 14 в нем ехали более 20 человек. Все они возвращались в Луцк после отдыха.