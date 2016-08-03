В Одессе активисты препятствуют закрытию санатория "Лермонтовский"

В Одессе сегодня произошли столкновения с активистами во время попытки сотрудников исполнительной службы зайти в санаторий «Лермонтовский», территория и имущество которого являются предметом судебного спора, в котором участвует Министерство юстиции Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, возле «Лермонтовского», расположенного в курортной зоне – в одноименном переулке, собралось более 250 человек. В их числе – сотрудники санатория, участники АТО, представители депутатского корпуса Одесского городского совета, ряда общественных проукраинских организаций и обычные горожане.

Перед входом на территорию выложили несколько десятков автомобильных шин, на металлической ограде развесили плакаты: «Отстоим Лермонтовский вместе», «Руки прочь от санатория Лермонтовский», «Не дадим захватить санаторий Лермонтовский» и пр.

В переулок прибыло несколько автобусов с полицейскими, автомобили Патрульной полиции, приехал начальник управления превентивной деятельности регионального главка Национальной полиции в Одесской области Иван Ищенко, который пояснил, что правоохранители получили предписание обеспечить общественный порядок во время «исполнения решения суда о допуске» представителей Минюста на территорию санатория.

Активисты, медики, участники АТО стали перед входом плотным полукольцом, заблокировав здание, и не пустили исполнителей. Последние утверждали, что располагают документами, позволяющими пройти им внутрь, а имущественный комплекс принадлежит Минюсту.

Они несколько раз пытались пройти, но начались столкновения с протестующими. Полицейские пытались оттеснить активистов, но то не удалось. Происходила давка, толкотня, крики, протестующие скандировали: «Минюст – позор!».

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Как сообщил УНИАН пресс-секретарь санатория Сергей Бакуменко, собравшиеся протестуют «против захвата учреждения Минюстом, который хочет «отжать» территорию и имущество».

По мнению сотрудников «Лермонтовского», представители Министерства юстиции намерены прекратить общедоступную оздоровительную деятельность учреждения, и построить на территории (14 га) элитное жилье.

Как отметил Бакуменко, в настоящее время в санатории действует программа по бесплатному лечению участников АТО, которую отменят в случае «захвата» здравницы. Сейчас на оздоровлении находятся 65 участников АТО.

«Это (конфликт – УНИАН) тянется около двух лет. Минюст по непонятной причине объявил себя собственником санатория. В настоящее время в Хозяйственном суде области рассматриваются споры по территории, движимому и недвижимому имуществу… Мы сегодня восьмой раз отстояли «Лермонтовский», и сегодня впервые полиция впервые использовала против нас силу», - сказал пресс-секретарь.

Читайте такжеВ Одессу доставили 10 раненых бойцов АТООн подчеркнул, что медики опасаются следующих попыток захвата, при которых не исключают применения оружия со стороны оппонентов.

Как сообщал УНИАН, в Одессе неоднократно проходили митинги против передачи санатория «Лермонтовский» Минюсту. В 2011 году суд признал право собственности на объект за государством. В 2015 году Кабмин передал санаторий из ведения ЗАО «Укрпрофздравница» Минюсту.

Справка УНИАН. Санатория «Лермонтовский» основан в 1914 год, расположен в курортной зоне Одессы, недалеко от центра города. Специализация - болезни системы кровообращения, нервной системы, костно-мышечной системы; реабилитация больных после травм и с болезнями костно-мышечной системы; реабилитация после острого инфаркта миокарда, нестабильной стенокардии и пр.