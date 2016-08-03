В Николаевской области утонули девочки 12 и 14 лет

На реке Ингулец в с. Артаково Березнеговатского района Николаевской области утонули две несовершеннолетние девушки - 2002 и 2004 годов рождения.

Как сообщили УНИАН в ГУ ГСЧС в Николаевской области, сигнал о происшествии поступил 2 августа в 14:00.

Читайте такжеВ Житомирской области в реке утонула 2-летняя девочка"Как стало известно, несовершеннолетние девушки без разрешения родителей пошли купаться на реку и во время отдыха пропали без вести. Неподалеку находились взрослые, которые видели, как тонули девушки, но помочь им были уже не в состоянии, они сразу позвонили в полицию и сообщили о данном происшествии", - отметили в службе спасения.

На обследование акватории было направлено аварийно-спасательное отделение 9-й Государственной пожарно-спасательной части.

"Траление дна реки не дало желаемого результата", - констатировали в ведомстве.

Сегодня, 3 августа, для поисковых работ к месту происшествия направлено отделение водолазно-спасательных работ и подводного разминирования.