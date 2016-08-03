В Киевской области госпитализированы трое малолетних детей - сбил пьяный водитель

В Переяслав-Хмельницком районе Киевской области вечером 1 августа 35-летний водитель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сбил троих малолетних детей, которые шли с матерью по обочине дороги.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

«После столкновения водитель, пытаясь скрыться с места происшествия, съехал в кювет и впоследствии был задержан работниками правоохранительных органов. При проведении медицинского освидетельствования содержание алкоголя в крови мужчины составляло 2.25 промилле», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Одессе нашли 3-летнего ребёнка, которого длительное время истязалиПешеходы в результате ДТП получили многочисленные телесные повреждения: 2-летний мальчик попал в реанимационное отделение, остальные дети госпитализированы в больницу, проинформировали в прокуратуре.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УК Украины.

Читайте такжеВ Краматорске малыши в детсаду отравились "Белизной"По данным пресс-службы, прокуратура Киевской области в ближайшее время обратится в суд с ходатайством о содержании под стражей виновника ДТП.

Досудебное расследование продолжается, его ход прокуратурой взят на контроль, говорится в сообщении.