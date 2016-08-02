На Закарпатье правоохранители в частном домохозяйстве изъяли 2 кг наркотиков

В Закарпатской области правоохранители в частном домохозяйстве изъяли 2 кг наркотиков.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации Главного управления национальной полиции Украины в Закарпатской области, 1 августа к правоохранителям Мукачевского районного отделения полиции обратилась жительница пгт Чинадиево Мукачевского района и сообщила, что у сожителя ее дочери есть наркотики.

«В ходе проведения операции «Мак» с письменного согласия владелицы был проведен досмотр домохозяйства. Во время оперативно-розыскных мероприятий правоохранители обнаружили сухое измельченное вещество, похожее на марихуану, весом 0,5 кг, кроме этого из сарая изъято 1,5 кг зеленых сырых растений», - уточнили в пресс-службе.

Читайте такжеВ Житомирской области задержали женщину, наладившую канал поставки метадонаУстановлено, что наркотические вещества принадлежат 37-летнему жителю пгт Чинадиево. «Мужчина рассказал, что марихуана у него для собственного потребления», - добавили в прокуратуре.

Найденное изъято и отправлено на исследование. Следствие продолжается, информирует прокуратура.