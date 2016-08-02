Львовщина: от отравления грибами умер мужчина и его годовалый внук

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы Главного управления Национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская, житель Золочевского района приехал погостить к детям в село Утешков Бугского района.

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Мужчина собрал в лесу грибы и сварил суп, который ел сам, а также дал внуку хлеб, смоченный в супе. 28 июля мужчину и ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу Львова. Врачи диагностировали у обоих сильное отравление в результате употребления грибов, среди которых могли быть ядовитые. Медикам не удалось спасти пострадавших: мальчик умер 30 июля, его дедушка - 1 августа.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство). Назначен ряд экспертиз.