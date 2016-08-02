В областях Украины есть противостолбнячная сыворотка - Минздрав

Как сообщили УНИАН в Минздраве, закупка этого препарата и других иммунобиологических препаратов, используемых для проведения прививок по эпидемическим показаниям, осуществляется за счет средств местных бюджетов и других источников, не запрещенных законодательством. Централизованной закупки сыворотки за средства Государственного бюджета Украины не предусмотрено.

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Формирование потребности в пределах региона и дальнейшее распределение сыворотки в лечебно-профилактические учреждения, а также контроль за рациональным и оптимальным обеспечением и использованием ее на уровне учреждений территориальных единиц, осуществляют непосредственно структурные подразделения по вопросам здравоохранения областных (городских) государственных администраций. Противостолбнячная сыворотка назначается больному для проведения специфической профилактики столбняка только врачом по эпидемическим показаниям, отметили в ведомстве.

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Столбнячный анатоксин применяется при иммунизации некоторых контингентов населения с учетом специфических условий в отдельных местностях и экстренной специфической профилактике столбняка при:

• травмах с нарушением целостности кожных покровов и слизистых оболочек;

• обморожениях и ожогах (термических, химических, радиационных) второй, третьей и четвертой степеней;

• гангрене или некрозе тканей любого типа, длительных абсцессах;

• укусах животных;

• проникающих повреждениях желудочно-кишечного тракта.

Столбняк – острое инфекционное заболевание, которое поражает нервную систему, вызывает тонические судороги скелетных мышечных волокон, что ведет к асфиксии. Имеет чрезвычайно высокую летальность. Столбняк может возникнуть после каких-либо травм с повреждением кожных покровов и слизистых оболочек, загрязненных спорами возбудителя.