Воздух в Киеве стал чище

В Киеве в связи с изменениями погодных условий улучшилась ситуация с загрязнением воздуха.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 1 августа, в связи с некоторыми изменениями погодных условий (усилением скорости ветра, незначительным ослаблением жары), ситуация в г. Киеве с загрязнением воздуха улучшилась», - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что сегодня наибольшие значения загрязнения диоксидом азота достигли 0,7-0,8 предельно-допустимых концентраций (данные за первую половину дня) по ул. Стражеско, Попудренко, Скларенко, Бессарабской и Московской площадей, Оболонскому проспекту. Загрязнение оксидом углерода достигло 1,0 ПДК лишь на Бессарабской площади.

По формальдегиду превышений максимально-разовых ПДК не зафиксировано за этот период.

Читайте такжеПричиной смога в столице являются выхлопные газы автотранспортаКак сообщал УНИАН, в Киеве на прошлой неделе наблюдалась белая мгла. В Госпродпотребслужбе объяснили, что это вызвано метеорологическими условиями – высоким температурным режимом, отсутствием длительных осадков и ветра. Накануне в ГСЧС проинформировали, что в столице зафиксировано постепенное снижение концентраций загрязняющих веществ в воздухе в связи с прохождением через Киевскую область малоактивного атмосферного фронта.