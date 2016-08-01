Япония закупит для украинских больниц новейшее медицинское оборудование

11:09, 01 августа 2016
Новости регионов
172

В Минздраве состоялась встреча с представителями Посольства Японии в Украине и JICS по вопросам реализации гранта на закупку специального оборудования для украинских медицинских заведений за средства Правительства Японии.

Нейробиологи из США разработали новую методику глубокой визуализации головного мозга / Фото: newsru.co.il

Проект осуществляется в рамках договора между Правительством Украины и Правительством Японии по закупке и поставке специального медицинского оборудования в медучреждения Киева и Харьковской, Днепровской, Запорожской областей на сумму 5 млн долл. США.

Читайте такжеМИНЗДРАВ обещает, что вакцина против туберкулеза будет в стране в августе

Миссия JICS пробудет в Украине до 8 августа. В течение этого времени японская сторона намерена посетить учреждения здравоохранения и оценить технические возможности для установки оборудования, финализировать перечень учреждений и необходимого медицинского оборудования, которое нужно закупить, детализировать условия проведения закупок.

Соответствующий протокол о согласовании условий и процедур закупки специального медицинского оборудования между МОЗ Украины и Посольством Японии будет подписан по результатам работы миссии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter