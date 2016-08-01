Япония закупит для украинских больниц новейшее медицинское оборудование

Проект осуществляется в рамках договора между Правительством Украины и Правительством Японии по закупке и поставке специального медицинского оборудования в медучреждения Киева и Харьковской, Днепровской, Запорожской областей на сумму 5 млн долл. США.

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Миссия JICS пробудет в Украине до 8 августа. В течение этого времени японская сторона намерена посетить учреждения здравоохранения и оценить технические возможности для установки оборудования, финализировать перечень учреждений и необходимого медицинского оборудования, которое нужно закупить, детализировать условия проведения закупок.

Соответствующий протокол о согласовании условий и процедур закупки специального медицинского оборудования между МОЗ Украины и Посольством Японии будет подписан по результатам работы миссии.